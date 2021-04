Lille vence e segue na liderança da Ligue 1. José Fonte e Renato Sanches titulares

Com a vitória, o Lille segue na liderança do campeonato gaulês com 69 pontos, mais três do que o mais direto perseguidor, o PSG

Os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches fizeram parte do "onze" inicial do Lille, que venceu hoje fora o Metz, por 2-0, consolidando a sua liderança da Liga francesa de futebol.

Os golos da partida de arranque da 32.ª jornada da Ligue 1 surgiram só na segunda parte, ambos apontados por jogadores turcos, o primeiro por Burak Yilmaz (60 minutos) e o segundo por Zeki Celik, aos 89.

O Lille, que além de José Fonte (que viu um cartão amarelo aos 16 minutos) e Renato Sanches, que atuaram durante toda a partida, também contou com o contributo em campo do luso Xeka, lançado aos 84 minutos, tendo o jovem avançado José Bica ficado no banco de suplentes.

Com a vitória, o Lille segue na liderança do campeonato gaulês com 69 pontos, mais três do que o mais direto perseguidor, o PSG, que tem 63 pontos e joga no sábado no campo do Estrasburgo.

Já o Metz, que somou a terceira derrota consecutiva, é o 10.ª classificado com 42 pontos.