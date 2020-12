Lille vence Bordéus e está, à condição, no topo da Ligue 1

Equipa de José Fonte, Djaló, Xeka e Renato Sanches voltou a vencer após desaire europeu e obteve o segundo triunfo consecutivo no campeonato, no qual não perde há quatro rondas

O Lille ascendeu, este domingo, à condição, à liderança do campeonato principal francês, ao vencer em receção ao Bordéus, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada, no qual o golo da vitória foi marcado por José Fonte.

O Lille adiantou-se aos 17', pelo avançado Jonathan Bamba, mas o Bordéus restabeleceu o empate aos 29', pelo médio croata Toma Basic.

No entanto, o defesa internacional português colocou o Lille de novo na frente do marcador, ainda antes do intervalo, na sequência de um canto. O resultado não sofreria mais alterações na segunda parte.

Na equipa do Lille, alinharam, além de Fonte, mais dois jogadores portugueses: o médio Xeka e o defesa Tiago Djaló, lançados em campo nos últimos 15', a render Boubakary Soumare e o defesa turco Zeki Celik, respetivamente. Renato Sanches não foi convocado para a partida.

Com este novo triunfo, o Lille subiu, à condição, à liderança da Ligue 1, com 29 pontos, mais um do que o Paris Saint-Germain, que recebe o Lyon, este domingo.

O Lille, que venceu o segundo jogo consecutivo no campeonato e não perde há quatro rondas, tem mais dois pontos do que o Marselha (dois jogos a menos), e mais três face ao Lyon, quarto classificado.