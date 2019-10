Lille regressa às vitórias na receção ao Bordéus de Paulo Sousa

Tiago Djaló e José Fonte foram titulares.

O Lille voltou às vitórias no campeonato francês, ao bater por 3-0 o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, em jogo da 11.ª jornada da prova.

Com Tiago Djaló totalista e José Fonte titular, tendo saído ao intervalo, o Lille teve menos bola, mas muito mais oportunidades de golo (11 remates contra cinco dos girondinos), contando com uma grande exibição do turco Yazici.

O avançado assistiu para o primeiro golo, de Benjamin André, aos 22 minutos, antes de fazer o segundo, de grande penalidade, aos 60, e 'dar' o 3-0 a Loic Remy, aos 90+1.

A equipa de Christophe Galtier pôs fim a uma série de três jogos sem ganhar na 'Ligue 1' e cinco em todas as competições, subindo ao terceiro posto provisório, com 18 pontos, a um do Nantes, segundo, e com um a mais do que o Stade de Reims, quarto, com menos um jogo.

O Bordéus somou a segunda derrota seguida e continua com os 15 pontos com que chegou à 11.ª ronda, provisoriamente no sétimo lugar, podendo ser ultrapassado nesta jornada por quatro equipas.

Ainda hoje, o Lyon, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, recebe o Metz, após uma derrota por 2-1 no Estádio da Luz, a meio da semana, com o jogo grande da jornada marcado para domingo, a receção do líder e campeão em título Paris Saint-Germain ao Marselha, treinado por André Villas-Boas.