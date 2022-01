Lille perde em Brest depois de nove jornadas a somar pontos

Tiago Djaló marcou na própria baliza logo nos minutos iniciais.

O campeão francês de futebol Lille somou este sábado a sexta derrota no campeonato, ao fim de nove rondas sem perder, caindo em casa do Brest (2-0), na 22.ª ronda da Liga francesa, com autogolo do português Tiago Djaló.

O defesa luso abriu o marcador logo aos três minutos, numa exibição azarada para o Lille, em que o seu substituto ao intervalo, o turco Çelik, viria a fazer penálti, convertido por Mounié, aos 90+5, para o 2-0 final.

Foi a sexta derrota na Ligue 1 para a equipa de José Fonte e Renato Sanches, que também foram titulares, enquanto Xeka continua afastado das opções por lesão.

Contas feitas, o campeão em título é oitavo, com 32 pontos, contra 31 de Montpellier e Lyon e 20 do Nantes, todos com menos um jogo. O Brest é 12.º com 28.

Se a equipa da casa colocou fim a uma série negativa, o Lille voltou à irregularidade do início da campanha, pondo fim a uma série de nove jogos para a Liga sem perder, algo que tinha acontecido pela última vez ante o líder Paris Saint-Germain (2-1), em 29 de outubro de 2021.