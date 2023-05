Lille perde e fica mais longe da Liga dos Campeões

Lille, de Paulo Fonseca, perde com Reims e fica mais longe da Champions League

O Lille perdeu na deslocação ao terreno do Reims, por 1-0, na 34.ª jornada da Ligue 1, com a formação treinada pelo português Paulo Fonseca cada vez mais longe dos lugares de acesso à Champions League.

O médio Marshall Munetsi, do Zimbabué, fez o golo solitário do encontro, dando a vitória ao Reims (nono classificado, com 50 pontos), e o Lille, com os portugueses José Fonte a titular e Tiago Djálo de fora por lesão, segue em quinto com 59 pontos.

A equipa treinada por Paulo Fonseca tem menos dois pontos do que o Mónaco, que visita o Angers no domingo, e a derrota de só foi atenuada pelo desaire do Rennes (sexto, com 56 pontos), que também perdeu hoje, frente ao Nice (oitavo, com 51).

Gaetan Laborde fez o primeiro golo da partida, aos 50 minutos, e Moffi dilatou a vantagem, aos 72, com o golo de Bourigeaud, aos 78, a ser insuficente para o Rennes - que não contou com o português Xeka, lesionado num tornozelo - evitar a derrota.