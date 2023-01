Lille perde e distancia-se dos lugares europeus. Marselha e Rennes vencem

Lille, de Paulo Fonseca, empata e vê Marselha e Rennes vencerem.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, empatou, esta segunda-feira, 1-1 frente ao Reims, enquanto o Marselha e o Rennes ganharam, respetivamente, a Montpellier e Nice, no encerramento da 17.ª jornada da Liga francesa.

Com os jogadores lusos José Fonte e Tiago Djaló no onze inicial e André Gomes lançado aos 84 minutos, o Lille adiantou-se no marcador através do avançado canadiano Jonathan David, aos 32, mas o médio sueco Jens Cajuste, aos 79, impôs o empate, com a turma de Fonseca, que vinha de duas vitórias seguidas na Ligue 1, a perder gás na luta pelos lugares europeus.

O Lille segue em sétimo, com 30 pontos, ao passo que o Reims é 10.º, com 21, e viu os rivais Marselha e Rennes vencerem as suas partidas e ganharem alguma folga na corrida pela Europa.

O Marselha bateu fora o Montpellier (14.º, com 17), com o português Nuno Tavares em destaque. Primeiro, ao marcar o golo inaugural do encontro, aos 47, e, depois, ao ser expulso aos 87, após falta perigosa sobre um adversário. Um autogolo de Maxime Esteve, aos 61, ampliou a vantagem do Marselha, com os homens da casa a reduzirem aos 90+1, de penálti, por Savanier.

Com os três pontos, o Marselha mantém o terceiro lugar, com 36 pontos, menos quatro do que o Lens (que venceu na véspera o Paris Saint-Germain, líder com 44 pontos), e mais dois do que o Rennes, que arrancou hoje uma vitória sofrida frente ao Nice (11.º, com 21).

Após um arranque de jogo em alta rotação, o Rennes (com o luso Xeka a titular) adiantou-se logo aos cinco minutos, por Terrier, que viu um golo anulado pelo videoárbitro (VAR), aos 17, por fora de jogo, mas Barkley, aos 21, empatou, e o quarto classificado da Ligue 1 teve que esperar até aos 89 minutos para selar o triunfo, graças a um golo de Benjamin Bourigeaud.

No outro jogo do dia, o Troyes, de Rony Lopes e Abdu Conté, venceu fora o Estrasburgo, com o primeiro a ser decisivo na partida, ao marcar um golo e fazer uma assistência para o tento que decidiu o desafio.

A contagem foi aberta por Ripart, aos 16, e Rony Lopes alargou a vantagem para os forasteiros, aos 20, mas o Estrasburgo (19.º, com 11 pontos) reagiu e igualou com golos de Habib Dialló (41) e de Doukouré (54), com Xavier Chavalerin a dar os três pontos ao Troyes (13.º, com 18), aos 78.