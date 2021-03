Lille perde com Nimes e pode ser igualado na liderança da Ligue 1

Nimes' French head coach Pascal Plancque congratulates his players at the end of the French L1 football match between Lille LOSC and Nimes Olympique at the Pierre Mauroy Stadium in Villeneuve d'Ascq on March 21, 2021. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Equipa de José Fonte e Renato Sanches sofreu a terceira derrota da presente época e ficará à espera do resultado do jogo que opõe os perseguidores PSG e Lyon

O Lille perdeu, este domingo, em receçaão ao Nimes, por 2-1, com o golo apontado pelo médio português Xeka a ser insuficiente para evitar a derrota do primeiro classificdado francês, resultado que coloca em risco a sua liderança na Ligue 1.

A formação visitante, que se encontra em zona de despromoção (18.º), adiantou-se no marcador aos 12 minutos, através do avançado senegalês Moussa Koné, mas Xeka restabeleceu a igualdade aos 20, cabendo ao atacante francês Renaud Ripart apontar o golo da vitória, em cima dos 45 minutos.

Com o capitão José Fonte e Xeka no onze titular, Christophe Galtier chamou ainda a jogo os outros jogadores lusos que tinha no banco, Renato Sanches (64 minutos) e Tiago Djaló (75), mas, apesar de ter dominado durante grande parte do tempo este encontro da 30.ª jornada, especialmente na segunda metade, o Lille não conseguiu fazer mais golos e saiu derrotado.

Com esta surpreendente derrota, apenas a terceira da época, o Lille mantém os 63 pontos e vai ficar à espera do resultado da partida entre o Paris Saint-Germain e o Lyon, os segundo e terceiro classificados, ambos com 60 pontos, e que se enfrentam neste domingo, para ver se é igualado no topo da tabela por algum deles.

Nos outros jogos disputados em França, o Lens (quinto classificado, com 48 pontos) venceu no terreno do Estrasburgo (15.º, com 33 pontos), por 2-1, graças aos golos de Haidara (05) e de Fofana (40), enquanto Bellegarde (20) marcou o único golo dos anfitriões.

O Montpellier (oitavo classificado, com 44 pontos) bateu em casa o Bordéus (13.º, com 36), por 3-1, conseguindo reagir ao golo inaugural do sul-coreano Ui-jo Hwang (28) e dar a volta ao marcador, por intermédio de Sambia (35), Laborde (58) e Mavididi (69).

O embate entre o Brest (14.º, com 35) e o Angers (10.º, com 40) terminou empatado a zero, enquanto o 20.º e último classificado Dijon foi derrotado no próprio estádio pelo Reims (12.º classificado, com 38 pontos), com um golo solitário de Boulaye Dia.

O Nantes (situado no 19.º posto, com 28) e o Lorient (17.º classificado, com 29 pontos) empataram a uma bola, com Randal Kolo a adiantar a turma de Nantes, logo aos dois minutos, e Lauriante a arrancar o empate, aos 87 minutos.