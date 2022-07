Lille não perde tempo para assegurar substituto de Renato Sanches

Médio português do Lille não deverá escapar ao campeão francês PSG. "Dogues" estarão a preparar-se para oficializar a contratação do substituto.

O antecipado salto de Renato Sanches, que estava prestes a entrar no último ano de contrato com o Lille, está confirmado e só a distância percorrida será menos longínqua do que a previsto inicialmente. Quando tudo parecia acertado para o internacional português juntar-se a Rafael Leão no Milan, Luís Campos entrou em ação e encaminhou o internacional português para o PSG.

De acordo com informação avançada pela rádio RMC, o médio vai assinar contrato na próxima semana e juntar-se a Vitinha, Danilo e Nuno Mendes nos trabalhos comandados por Christophe Galtier, técnico com quem foi campeão no Lille em 2020/2021.

Decisivo para a "ressurreição" da carreira de Sanches, ao dar-lhe uma oportunidade nos dogues quando este se encontrava estagnado no Bayern, o atual dirigente do PSG convenceu o Lille a negociar o jogador por 10 M€ e deixou o campeão italiano em polvorosa. De acordo com a Imprensa transalpina, Paolo Maldini e Ricky Massara, homens fortes do futebol rossonero, estavam convencidos que tinham o jogador garantido e não ficaram nada satisfeitos por perderem para os parisienses um alvo considerado prioritário pelo treinador Stefano Pioli.

Já o Lille não perdeu tempo para assegurar a Paulo Fonseca um substituto do internacional português. Segundo o jornal "L"Équipe", os dogues preparam-se para oficializar a contratação de Rémy Cabella, internacional francês com passagens por Marselha e Newcastle que está livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Montpellier.