Lille foi alvo de buscas policiais e há um negócio no centro da polémica

Motivo poderá ser a transferência de Osimhen para o Nápoles, há dois anos: dos 71,3 M€ o clube francês recebeu 36 M€.

O Lille anunciou estar a colaborar com buscas da polícia judiciária francesa às suas instalações, que ontem, terça-feira, estavam a decorrer e terão sido motivadas por uma queixa apresentada pela nova direção do clube.

Há alguns meses que o emblema de José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka bloqueara o pagamento de comissões a agentes de jogadores, tendo aberto uma auditoria interna para esclarecer a razão de alguns desses pagamentos.

As buscas poderão estar relacionadas com a transferência de Osimhen para o Nápoles, em julho de 2020, por 71,3 milhões de euros, dos quais o Lille recebeu 36 milhões líquidos. Isto porque o clube italiano incluiu no negócio Karnezis e outros três jogadores que entretanto já rescindiram e cujos passes estariam sobrevalorizados.