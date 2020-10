Lille empata e perde a liderança isolada da Liga francesa

O Lille cai para segundo na Ligue 1, mas em igualdade pontual com o tricampeão Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Dijon, por 4-0.

O Lille perdeu este domingo a liderança isolada da Liga francesa, ao empatar a um golo no terreno do Nice, em jogo da oitava jornada da prova, que agora é comandada pelo PSG, embora em igualdade pontual.

Em Nice, a equipa da casa, com o português Rony Lopes a titular, adiantou-se no marcador aos 50 minutos, com um golo de Kasper Dolberg.

Capitaneado por José Fonte e com Renato Sanches também no "onze" titular, mas substituído aos 79 minutos por Xeka, o Lille, que precisava de vencer para manter a liderança isolada, empatou a partida aos 58, por intermédio do turco Burak Yilmaz.

O Reims, penúltimo da tabela, conseguiu a primeira vitória na competição com uma goleada por 4-0 sobre o Montpellier, que aos 42 minutos de jogo já estava reduzido a nove.

Um hat-trick de Boulaye Dia, que marcou de grande penalidade aos nove e 56 minutos, e apontou outro golo aos 13, e um tento de Mbuku (31), garantiram o triunfo do Reims, que ainda viu um golo ser anulado após consulta ao videoárbitro.

O Estrasburgo pôs fim a uma série de três derrotas consecutivas, vencendo no terreno do Brest por 3-0, com um bis de Ajorque (21 e 67) e um golo de Lala (40, de grande penalidade), mas não conseguiu fugir do 18.ª lugar da prova, apenas à frente do Reims e do Dijon.

O Bordéus venceu em casa o Nimes por 2-0, resultado idêntico ao conseguido pelo Metz na receção ao Saint-Étienne.

O encontro entre o Lens e o Nantes, agendado para hoje, foi adiado devido a vários testes positivos para a covid-19 entre o plantel do Lens.

Ainda hoje o Lyon, 12.º classificado, recebe o Mónaco, 10.º da tabela, equipa na qual alinham os portugueses Florentino e Gelson Martins.