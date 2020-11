Lille empata com Lyon e deixa PSG na liderança

Redação com Lusa

O Lille cedeu este domingo um empate no seu terreno ao Lyon, a um golo, deixando assim a liderança isolada da Liga francesa para o campeão Paris Saint-Germain.

O PSG arrancou o campeonato com duas derrotas seguidas, mas, à nona jornada, já lidera, com 21 pontos, contra 19 do Lille, a equipa dos internacionais lusos Renato Sanches e José Fonte, que hoje foram titulares.

Tudo parecia bem encaminhado no estádio Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq) para os da casa, com o golo de Bamba, aos 22 minutos, mas um autogolo do turco Çelic, aos 41, reequilibrou de novo o marcador.

O Lille teve tudo para ganhar a partida na segunda parte, já que jogou 40 minutos contra 10, depois da expulsão do lateral brasileiro Marcelo.

Assim não aconteceu, muito por mérito de mais uma grande exibição do guarda-redes português Anthony Lopes.

Com o Rennes em terceiro, com 18 pontos, chega-se agora às posições da frente o Nice, quarto, com 17 pontos, após 3-0 ao Angers, em jogo em que o seu capitão, Dante, se lesionou gravemente e o português Rony Lopes fez um dos golos.

Mas houve mais lusos a brilhar nesta jornada em França: Gelson Martins marcou e fez uma assistência, na goleada do Mónaco ao Bordéus, por 4-0.