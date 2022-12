Lille e Mónaco vencem e mantêm-se na luta pelos lugares europeus

Ambas as equipas estão em disputa pelos lugares europeus.

O Lille ganhou esta quarta-feira no terreno do Clermont (2-0) e o Mónaco saiu vencedor da deslocação ao estádio do Auxerre (3-2), em jogos da 16.ª jornada da Liga francesa, com ambas as equipas em disputa pelos lugares europeus.

O médio inglês Angel Gomes adiantou o Lille (sexto classificado com 29 pontos), de penálti, aos 68, e Mohamed Bayo selou a vitória, aos 90+3, frente ao Clermont (10.º com 19).

Numa partida em que o treinador Paulo Fonseca fez alinhar três jogadores portugueses no "onze" titular - André Gomes, José Fonte e Tiago Djaló -, a equipa da casa acabou reduzida a 10, após expulsão de Caufriez (90).

Já o Mónaco, com Gelson Martins a jogar de início, impôs-se ao Auxerre (18.º com 13), com uma grande penalidade de Ben Yedder (45+3) e um bis de Ben Seghir (58 e 85), enquanto Niang marcou, aos 30, de penálti, para a formação da casa, que beneficiou ainda de um autogolo de Fofana (68).

Gelson Martins, de 27 anos, cumpriu esta quarta-feira o oitavo jogo esta época pelos monegascos, a quinta desde que saiu do Atlético de Madrid rumo ao Principado.

O extremo internacional português não jogava desde 13 de outubro, quando foi suplente utilizado na goleada sofrida no reduto do Trabzonspor (4-0) na Liga Europa, e foi titular pela primeira vez desde 6 de agosto, na vitória por 2-1 em casa do Estrasburgo.

Os monegascos são quintos classificados da Ligue 1, com 30 pontos, ocupando a última posição europeia.

Nos outros jogos já disputados, no regresso do campeonato gaulês após a pausa para o Mundial'022, o Ajaccio (14.º com 15) ganhou ao Angers (20.º com oito), por 1-0, com golo do argelino Belaili (aos 40, de grande penalidade), e o Troyes (13.º com 15), dos lusos Abdu Conté e Rony Lopes, e o Nantes (16.º com 14) empataram a "zero".