Lille e Lyon aproveitam derrota do PSG e aproximam-se da liderança

Redação com Lusa

Após esta 11.ª jornada, a liderança dos parisienses fica mais contestada - seguem com 24 pontos, mas o Lille, com 22, e o Lyon, com 21, ficam próximos.

Lille e Lyon, este domingo vencedores dos seus compromissos, subiram ao pódio da Liga francesa e aproximaram-se do líder PSG, que na sexta-feira foi derrotado no Mónaco.

O Lille, sem Renato Sanches, lesionado, e José Fonte, suspenso, mas com Xeka a titular, recebeu e venceu o Lorient por 4-0, com os golos finalizados pelo turco Yazici (29 e 51 minutos), pelo brasileiro Luiz Araújo (57) e pelo canadiano David (89).

Quanto ao Lyon, ganhou por 1-0 em Angers, graças ao golo do zimbabueano Tino Kadewere (78)), a controlar com o peito e a rematar forte. Anthony Lopes, na baliza dos visitantes, voltou a ser decisivo para o resultado, com excelentes defesas.

Após esta 11.ª jornada, a liderança dos parisienses fica mais contestada - seguem com 24 pontos, mas o Lille, com 22, e o Lyon, com 21, ficam próximos.

O Lyon, treinado por Rudi Garcia, é agora quem tem um trajeto mais consistente, com quatro vitórias e um empate nos cinco últimos jogos. Os próximos adversários são Reims, Metz e PSG, um 'choque' que vai acontecer já a meio de dezembro.

Quem também está bem é o Montpellier, com uma série de três vitórias consecutivas, a última das quais por 4-3 sobre o Estrasburgo.

O defesa luso Pedro Mendes abriu o caminho para a vitória da sua equipa no estádio La Mosson, na sequência de um canto, logo aos oito minutos.

Com este resultado, o Montpellier está também com 20 pontos, no quarto lugar, em luta pelos lugares da frente do campeonato.

Também hoje, Nantes e Metz empataram 1-1 e o Lens triunfou por 1-0 em Dijon. Igualmente pela margem mínima, o Nimes ganhou em Reims.