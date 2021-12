Lille e Lyon anulam-se" e atrasam-se na luta pela Europa

Lyon e Lille não encontraram o caminho do golo

Redação com Lusa

Empate sem golos na ronda 18 da Ligue 1.

Lille e Lyon atrasaram-se este domingo na luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias e continuam na segunda metade da tabela da Liga francesa de futebol, depois de se anularem (0-0) na partida da 18.ª jornada.

Os campeões em título apresentaram-se em campo com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches, enquanto o guarda-redes luso Anthony Lopes defendeu as "redes" dos visitantes.

Os dois candidatos aos lugares cimeiros continuam a produzir desempenhos abaixo do esperado, sendo que o Lille conta apenas duas vitórias nos últimos nove encontros da Ligue 1 e o Lyon alcançou somente três triunfos nos derradeiros 10.

O Lille segue no 11.º posto, com 25 pontos, mais dois que o Lyon, que é 13.º, com 23.