Lille, de Paulo Fonseca, volta a perder três meses depois

Redação com Lusa

Paulo Fonseca, com os centrais lusos José Fonte e Tiago Djaló a titulares, viu a equipa ficar em desvantagem, da qual nunca conseguiu recuperar, ainda na primeira parte, graças a um golo de Gaetan Laborde, aos 34 minutos

O Lille, do português Paulo Fonseca, falhou este domingo a aproximação à zona europeia, depois de perder na visita ao Nice, na Liga francesa, naquela que foi a primeira derrota da equipa desde o final de outubro.

Paulo Fonseca, com os centrais lusos José Fonte e Tiago Djaló a titulares, viu a equipa ficar em desvantagem, da qual nunca conseguiu recuperar, ainda na primeira parte, graças a um golo de Gaetan Laborde, aos 34 minutos.

A derrota deixa o Lille no sétimo lugar, uma posição abaixo daquela em que partiu para esta 20.ª jornada, e sem aproveitar a derrota na sexta-feira do Rennes, que é quinto, com mais três pontos e ocupando o último lugar europeu.

O desaire com o Nice trava ainda a maior série da equipa sem derrotas, com cinco triunfos, dois dos quais na Taça, e três empates, desde 30 de outubro, quando a equipa perdeu na visita ao Lyon (1-0).

A Liga francesa prossegue esta tarde, completando a 20.ª ronda com mais seis jogos, o último dos quais entre o líder e campeão Paris Saint-Germain e o Reims.