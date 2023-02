Lille, de Paulo Fonseca, volta a ceder pontos na Liga francesa

"Dogues" somaram o segundo jogo sem triunfar e seguem no sexto posto da classificação.

O Lille, do português Paulo Fonseca, empatou esta quarta-feira sem golos na receção ao Clermont, para a Liga francesa.

Em encontro da 21.ª jornada, com os defesas portugueses Tiago Djaló e José Fonte de início, os "dogues" somaram o segundo jogo sem triunfar e seguem no sexto posto da classificação, com 35 pontos, os mesmos do Lorient (sétimo). O médio internacional luso André Gomes foi lançado por Paulo Fonseca na segunda parte.

Com um hat-trick do inglês Folarin Bologun (44, 61 e 64 minutos) e um golo do maliano Doumbia, o Reims saiu vitorioso da receção ao Lorient (4-2), que chegou a estar a vencer por 2-0, face aos remates certeiros de Enzo Le Fee (10) e Ibrahima Koné (36).

O Toulouse somou a segunda vitória seguida na receção ao Troyes (4-1), que teve entre as primeiras escolhas o luso Rony Lopes e Mama Baldé, antigo jogador de Sporting e Desportivo das Aves, autor do golo inaugural, aos 12 minutos, de grande penalidade, antes de os locais operarem a reviravolta para números dilatados.

Na luta pela permanência, o Ajaccio (18.º), com o luso-francês Paolo Lebas no banco, aproveitou a inferioridade numérica do lanterna-vermelha Angers para vencer por 2-1, após reviravolta, e com o golo decisivo a surgir já depois do minuto 90.