Lille de Paulo Fonseca vence Troyes e continua na Taça de França

O Troyes foi a única equipa da Ligue 1 a ser eliminada este domingo.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, qualificou-se este domingo para os 16 avos de final da Taça de França, ao vencer por 2-0 na receção ao Troyes, no único encontro do dia entre primodivisionários.

O Troyes foi mesmo a única equipa da Ligue 1 a ser eliminada este domingo, na sequência dos golos marcados pelos avançados Jonathan David, aos 15 minutos, e Mohamed Bayo, aos 68, num encontro dos 32 avos de final em que o defesa português Tiago Djaló não saiu do banco de suplentes.

O Auxerre também esteve muito perto de cair logo na estreia na competição, mas conseguiu impor-se por 5-4 no desempate por grandes penalidades no reduto do USL Dunquerque, do terceiro escalão, após empate 2-2 no fim do tempo regulamentar.

O Ajaccio, que está nas proximidades da zona de despromoção na "Ligue 1", ainda apanhou um susto perto do fim com o golo do Jura Sud, apesar de ter conseguido segurar a vantagem de 2-1 no terreno do adversário da quarta divisão francesa.

Quem não teve dificuldade para justificar dentro do campo a diferença de escalões foi o Toulouse, que goleou por 7-1 o Lannion, do quinto escalão, tal como Reims e Lorient, que golearam duas equipas amadoras, o Loon Plage, por 7-0, e o La Châtaigneraie, por 6-0.

O dia anterior tinha sido mais favorável aos tomba-gigantes, uma vez que Le Puy, Olympique Estrasburgo e Rodez eliminaram, respetivamente, os primodivisionários Nice (finalista vencido da prova na época passada), Clermont e Mónaco.