Lille de Paulo Fonseca vence e recupera terreno na Ligue 1

José Fonte, André Gomes e Tiago Djaló foram titulares no jogo que abriu a 11.ª jornada em França

O Lille, orientado por Paulo Fonseca e com três portugueses em campo, foi esta noite ao terreno do Estrasburgo vencer por 3-0, em jogo que abre a jornada 11 da Ligue 1. Com este triunfo, e à espera do que aconteça no resto da jornada, o Lille subiu ao 6.º posto da classificação.

Em campo estiveram ainda três portugueses, do lado do Lile: José Fonte, André Gomes (saiu aos 77') e Tiago Djaló (saiu aos 84').

Os golos do jogo foram apontados por Jonathan David (41', de penálti, e 76') e Cabella (80').