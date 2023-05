Lille, de Paulo Fonseca, bate Marselha e reforça quinto lugar da Ligue 1

Com 63 pontos, o Lille fica apenas a dois do Mónaco, batido na ronda pelo Lyon.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, derrotou este sábado o Marselha, por 2-1, na 36.ª e antepenúltima jornada da Ligue 1, reforçando o quinto lugar na prova.

Com 63 pontos, fica apenas a dois do Mónaco, batido na ronda pelo Lyon, por 3-1, e reforça a vantagem sobre os mais diretos perseguidores, que são Rennes (três jogos para disputar) e Lyon, com 59. O Marselha é terceiro, com 73.

No estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, foi o Marselha a adiantar-se, aos 29 minutos, com o golo de Clauss.

A boa reação do Lille deu frutos, com os golos de David, aos 50 minutos, de grande penalidade, e de Bamba, aos 72.

O português André Gomes foi titular na equipa do Lille, para ser substituído aos 67, por Cabella, jogador que viria a fazer a assistência no golo da vitória.

O também luso Vitinha começou no banco do Marselha a partida, mas também foi chamado a jogo - entrou aos 71, para render Kaboré.

Mais cedo, o Montpellier ganhou por 3-0 no terreno do Nantes.

O Montpellier é 13.º, com 47 pontos, bem na zona tranquila, enquanto o Nantes é 17.º, com 33 pontos, no primeiro lugar de descida e a um ponto apenas do Auxerre, que o precede.

No domingo, o Paris Saint-Germain pode sagrar-se campeão antecipado, se ganhar em Auxerre ou o Lens perder pontos na deslocação a Lorient.