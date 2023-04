Lille, de Paulo Fonseca, deu a volta e mantém-se na rota europeia

A festa dos jogadores do Lille

Redação com Lusa

Triunfo por 2-1 frente ao Montpellier.

O Lille, orientado por Paulo Fonseca e com José Fonte e André Gomes no onze, venceu o Montpellier por 2-1, num jogo da 31.ª jornada da Liga francesa de futebol em que esteve a perder.

Os visitantes, que deixaram o defesa Pedro Mendes no banco, colocaram-se em vantagem aos 24 minutos, com um golo de Issiaga Sylla, mas Jonathan David e Remi Cabella operaram a reviravolta para os dogues, aos 70 e 72 minutos, respetivamente.

O triunfo mantém o Lille no quinto lugar da prova, o último que dá acesso a competições europeias, com 55 pontos, enquanto o Montpellier segue em 13.º, com 37.

Paulo Fonseca apostou nos internacionais portugueses José Fonte e André Gomes, tendo ambos completado os 90 minutos.