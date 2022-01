Lille ascende ao oitavo lugar da Ligue 1 ao regressar aos triunfos

Dogues, pelos quais alinharam Fonte, Sanches e Xeka, nunca estiveram em desvantagem no encontro, cujo nulo foi desbloqueado rapidamente. Nono jogo consecutivo a pontuar

O Lille, campeão em título na Ligue 1, principal campeonato francês, venceu o Lorient, esta quarta-feira, por 3-1, ascendendo ao oitavo lugar da classificação, em desafio em atraso da 20.ª jornada da prova, tendo volta a somar um vitória.

Com José Fonte e Renato Sanches, substituído aos 68' por Xeka, no onze inicial dos dogues, enquanto Tiago Djaló não saiu do banco, o Lille resolveu o desafio em 20' na etapa inicial.

O avançado Isaac Lihadji abriu o ativo, aos 10', o defesa alemão Moritz Jenz, infeliz, fez autogolo, aos 19', enquanto o defesa moçambicano Reinildo Mandava faturou, aos 31', de pouco valendo o golo de resposta do avançado senegalês Sambou Soumano, aos 90+3'.

O Lille é, agora, oitavo classificado, com 32 pontos, tendo pontuado pelo nono jogo seguido, cuja série é composta por quatro triunfos e cinco empates.

Os dogues estão a dois pontos do quinto Rennes e a cinco do terceiro lugar, ocupado pelo Marselha, enquanto o Lorient continua a fase negativa e é 18.º classificado, com somente 17 pontos, a um do posto que vale a permanência.

O Paris Saint-Germain comanda a Ligue 1 com 50 pontos somdos, mais 11 do que o perseguidor direto Nice.