Lille abre as portas a Ben Arfa, livre no mercado

Com a saída iminente de Yusuf Yazici, o campeão francês vê em Ben Arfa uma solução a curto prazo para o lugar.

Hatem Ben Arfa, internacional francês de 34 anos que se encontra livre no mercado, está nas cogitações do Lille para colmatar a esperada saída do médio Yusuf Yazici para o CSKA de Moscovo.

Segundo o jornal L"Équipe, o campeão gaulês onde atuam Renato Sanches, José Fonte, Tiago Djaló e Xeka já encetou contactos com o experiente criativo, livre para assinar por qualquer clube desde a época passada, na qual atuou em 25 jogos pelo Bordéus. No entanto, o negócio está dependente da saída de Yazici para a Rússia, que deverá acontecer por via de um empréstimo com opção de compra.