Like de Neymar nas redes sociais dá que falar: brasileiro apontado à saída

Internacional brasileiro mostrou-se com saudades dos tempos de Barcelona, quando brilhava ao lado de Messi. Ação aconteceu no mesmo dia em que os adeptos do PSG exigiram a saída

O futuro de Neymar continua a ser uma incógnita. Depois de uma quarta-feira marcada por protestos dos adeptos do PSG, que até foram à casa do brasileiro pedir a saída do jogador, um like nas redes sociais do próprio extremo deu muito que falar.

Na conta da TNT Sports, do Brasil, o internacional brasileiro gostou de uma publicação que lembrava os tempos em que Neymar brilhava no Barcelona, ao lado de Messi. "Eles eram muito felizes nessa época", dizia o post.

O like não passou ao lado e, rapidamente, a publicação encheu-se de comentários a assinalar o gesto de Neymar, um dos grandes visados, juntamente com Messi, pelos adeptos do PSG.