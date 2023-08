"Like" de Neymar em publicação no Instagram já dá que falar

Publicação de uma página de Instagram do Brasil falava no regresso de Mbappé aos treinos após se saber que Neymar estaria de saída do PSG. O craque brasileiro fez "gosto" no "post".

"No verão passado, Mbappé deixou claro ao PSG que não havia espaço para ele e para Mbappé no mesmo plantel. Por coincidência, no dia em que praticamente anunciaram Neymar no Al Hilal, Mbappé voltou aos treinos super contente", é isto que se lê numa publicação da página de Instagram "fiquei puto mesmo" e na qual Neymar colocou um "gosto".

Como seria de esperar, o "like" do internacional brasileiro não escapou à atenção dos internautas e já se começou a falar nas redes sociais sobre o possível mau relacionamento entre os dois jogadores.

A verdade é que Neymar está a caminho do Al Hilal, tendo já realizado exames médicos e Mbappé voltou aos treinos, falando-se já da possibilidade de renovar contrato com o PSG.

A publicação em causa:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FiqueiPutoMesmo (@fiqueiputomesmo_)