Lijnders lamenta lesão de Luis Díaz: "Todos sabemos do impacto que teve..."

Declarações de Pepijn Lijnders, treinador adjunto do Liverpool, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, na quinta-feira (20h00), relativo aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

Lesão de Luis Díaz: "Todos sabemos do impacto que Luis Díaz teve na equipa e não é fácil ter esse impacto quando chegas e carregas a equipa para a frente. Por isso, é realmente triste para ele e para a equipa. Ele tem este caráter, está sempre a sorrir e a trabalhar no duro, pelo que vai regressar mais forte e vai ajudar-nos bastante. Espero que ele volte o mais rápido possível".

Manchester City: "Se há uma coisa que o Mundial nos ensinou, é que precisamos de um plantel completo. As equipas foram bem sucedidas precisaram de todo o seu plantel. Quando jogamos a Taça da Liga temos sempre um calendário preenchido, mas sabemos que precisamos de estar no nosso melhor para vencer. Não podemos descansar jogadores. Os rapazes têm de estar no topo e esta é a altura perfeita para usar o plantel".

Liverpool planeia rodar a equipa? "A idade não passa de um número e nós continuamos a acreditar que devemos dar oportunidades aos nossos talentos [jovens], não só diante de adversários de escalões mais baixos, mas contra equipas da Premier League também. Queremos que eles tenham desafios e fiquem em dificuldades, é assim que melhoram. Faz parte do meu trabalho e do de Klopp melhorar os nossos jogadores e a equipa. Nunca temos jogos aborrecidos contra eles. As duas equipas vão trazer um espetáculo de topo. Sabemos que temos de lhes causar dificuldades e sermos eficientes com bola. Jogar assim depois de um Mundial vai ser estranho, mas a equipa já provou no passado que consegue fazer um espetáculo de topo".