"Liguei ao senhor Ceferin e chorei. Não podia ver os jogadores e famílias em lágrimas"

Relato de Darijo Srna, atualmente diretor do Shakhtar Donetsk

Darijo Srna, antigo lateral internacional croata, foi, durante largas temporadas, uma figura do Shakhtar Donetsk. Agora com funções diretivas no clube ucraniano, contou ao jornal esloveno "Delo" alguns episódios do drama que se vive no país de leste, à conta da invasão russa.

"Os jogadores brasileiros com as famílias, a equipa técnica italiana de De Zerbi [treinador do Shakhtar] e três croatas, todos desesperados", lembrou sobre os momentos passados no hotel onde elementos da equipa estavam hospedados.

Todos eles já deixaram o território ucraniano, mas Srna tem ainda bem presente o desespero pelo qual passou. "Liguei ao senhor Ceferin [presidente da UEFA] e chorei ao telefone. Não podia ver os jogadores e as suas famílias em lágrimas. O que ele fez por nós foi sua maior vitória. É um grande homem e o maior embaixador do futebol", vincou.

A Rússia lançou na quinta-feira da semana passada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.

Em Portugal, têm-se multiplicado as manifestações contra a invasão da Rússia à Ucrânia, com eventos em várias localidades do país, incluindo em frente à embaixada da Rússia, em Lisboa, ou junto ao consulado russo no Porto.