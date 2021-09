Ligue 1 voltou e as derrotas do campeão Lille também

Início aos solavancos da equipa mais portuguesa de França

Não está a correr bem o início de defesa do título ao Lille. O campeão francês voltou a escorregar, perdendo mesmo por 2-1 no terreno do Lorient.

Com Tiago Djaló, José Fonte e Xeka no onze, para além de Angel Gomes, antigo jogador do Boavista, os campeões em título começaram praticamente a perder, com um golo sofrido aos sete minutos. Ylmaz empatou ainda no primeiro tempo, mas Moffi, a três minutos do fim, carimbou os três pontos para a equipa da casa.

Em cinco jornadas, o Lille soma apenas um triunfo. Pior, já perdeu por duas vezes. O líder PSG pode já ficar a dez pontos de distância...