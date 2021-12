Ligue 1: Reims vence lanterna-vermelha e sobe ao 14.º lugar

Com este triunfo, o Reims subiu ao 14.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Saint-Étienne vai continuar a ser o último da classificação, com 12.

O Reims venceu oje na receção ao Saint Étienne por 2-0, na 18.ª jornada da Ligue 1, horas depois do Montpellier ter ido a Brest golear por 4-0, subindo, provisoriamente, ao quarto lugar.

O primeiro golo do Reims foi marcado aos 23 minutos, pelo avançado maliano El Bilal Touré, na execução de um penálti, e o segundo, mesmo ao "cair do pano", aos 89, pelo avançado Nathaniel Mbuku, mas o Saint-Étienne que jogou toda a segunda parte com menos um jogador.

O "lanterna vermelha" do campeonato francês sofreu duro revés à beira do intervalo, quando viu o seu avançado gabonês Denis Bouanga receber ordem de expulsão na sequência de uma entrada duríssima sobre um adversário.

Com este triunfo, o Reims subiu ao 14.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Saint-Étienne vai continuar a ser o último da classificação, com 12.

Entretanto, o Montpellier foi hoje a Brest golear a equipa local por 4-0, ascendendo, provisoriamente, ao quarto lugar da prova, com 28 pontos.

A equipa forasteira chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo do avançado Elye Wahi, aos 45+1 minutos, mas foi na segunda parte que "construiu" a goleada, iniciada pelo avançado inglês Stephy Mavididi, aos 47, e consumada com mais dois golos, do médio Júnior Sambia e do veterano ponta de lança Valere Germain, aos 60 e 85, respetivamente.

O Paris Saint-Germain é o líder destacado, com 42 pontos (17 jogos), seguido do Rennes, com 31 (17), do Marselha, com 29 (16), do Montpellier, com 28 (18), do Nice, com 27 (17) e do Lens, que é sexto, também com 27 (18).