Ligue 1: Estrasburgo vence e pressiona Rennes na luta europeia

Após quatro jogos invicto, o Lyon, privado do lesionado Anthony Lopes, saiu derrotado do campo do Brest

Na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, o Estrasburgo (quarto classificado da Ligue 1), com golos de Habib Diallo (4) e Ludovic Ajorque (77), bateu em casa o Rennes (terceiro) por 2-1 e colou-se precisamente aos visitantes no último lugar do pódio, com 56 pontos, os mesmos do quinto posicionado Mónaco.

Ainda com esperança de almejar os lugares europeus, o Lens (7.º, com 53) recebeu e bateu o Montpellier (11.º, com 42), por 2-0, com o primeiro tento da autoria do médio português David Costa, aos 37 minutos.

Após quatro jogos invicto, o Lyon (8.º, com 49), privado do lesionado Anthony Lopes, saiu derrotado por 2-1 do campo do Brest (12.º, com 42).

Na luta pela permanência, o Clermont (17.º, com 32 pontos) venceu fora o Troyes (16.º, com 33) por 1-0, com Abdu Conté entre os titulares, e deixou a zona perigosa da tabela, na qual constam Saint-Étienne (18.º, com 31) e Bordéus (19.º, com 27), do defesa Ricardo Mangas, que hoje empataram a dois golos.

O lanterna-vermelha continua a ser o Metz (20.º, com 24), face ao desaire (1-0) na visita a Lorient, que marcou nos descontos por Dango Ouattara (90+4 minutos).