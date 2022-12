Ligue 1 está de regresso e só Messi ainda goza a ressaca

Ligue 1 recomeça esta quarta-feira com o Paris SG a receber o Estrasburgo. Mbappé e Neymar apontados ao onze. Christophe Galtier rejeita o cenário de uma relação fragilizada entre o argentino e o francês, na sequência dos episódios ocorridos durante a final do Mundial do Catar e, especialmente, nos festejos da alviceleste.

A Ligue 1 regressa hoje e com ela voltam alguns dos maiores craques do planeta futebolístico. Menos Messi: o astro argentino continua a desfrutar das férias concedidas pelo PSG após a conquista do Mundial do Catar e só entrará nas contas de Christophe Galtier em 2023. Pelo contrário, Neymar deverá surgir no onze inicial, tal como Marquinhos - e eventualmente Danilo e Vitinha.

"Todos os que já voltaram estarão disponíveis para o jogo. Neymar e Marquinhos tiveram dez dias de folga, assim como os espanhóis e os portugueses. Todos retornaram na data combinada e estão a treinar normalmente", ressalvou o técnico do PSG na antevisão à partida diante do aflito Estrasburgo. Um discurso, todavia, que alterou ligeiramente quando questionado sobre Mbappé e Hakimi: "Precisamos de ver se estão bem fisicamente e mentalmente."

Um dos temas quentes em Paris é o estado em que ficará a relação entre Messi e Mbappé depois da final do Mundial - e particularmente após as reiteradas provocações de vários argentinos ao francês nas celebrações do "tri". "Não vou comentar como os argentinos comemoraram, mas não foi o Leo que fez aquelas comemorações, temos de o deixar fora disso. O importante foi o respeito que eu vi na final: o Kylian com classe a dar os parabéns ao Leo e ao treinador adversário na entrega do troféu. Isso é muito bom para a equipa", concluiu o técnico.

Nos outros jogos do dia, destaque para a visita do Lille de Paulo Fonseca, José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes ao Clermont.