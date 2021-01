Ligas europeias juntam-se à FIFA no claro "não" à criação de uma Superliga

Associação das Liga Europeias de Futebol também emitiu comunicado.

Em concordância com a FIFA e respetivas confederações continentais, a Associação de Ligas Europeias de Futebol também emitiu esta quinta-feira um comunicado sobre a possível criação de uma Superliga europeia, destinada a um lote restrito de clubes à imagem do que sucede nas competições desportivas nos Estados Unidos da América, com a NBA ou a própria MLS.

"A comissão de diretores da European Leagues discutiu a iniciativa de alguns clubes do futebol europeu de criarem uma Superliga europeia fechada, para um número limitado de clubes, similar aos modelos 'franchise' que operam na América do Norte. A UEFA e as outras confederações de todo o mundo publicaram, em conjunto com a FIFA, um forte comunicado contra esta iniciativa e os nossos membros apoiam de forma unânime essa posição", pode ler-se na nota emitida pelas ligas europeias, assinada pelo presidente do organismo, Lars-Christer Olsson.

"Na pirâmide do futebol europeu, todos os jogadores têm a oportunidade de jogar num clube que pode ir da base da pirâmide até ao topo do futebol profissional. Este é o alicerce do modelo e a principal razão para o sucesso do futebol. Estamos determinados em proteger o modelo existente e a forma como o futebol europeu está organizado, assim como a indústria do futebol profissional", acrescentam as ligas europeias, antes de concluírem:

"Todas as associações de futebol e ligas profissionais da Europa reconhecem e seguem os estatutos da FIFA e das confederações. Isso vai guiar-nos nas nossas ações para travar esta iniciativa. Se a mesma seguir em frente, vamos coordenar as nossas medidas com a UEFA, a FIFA e restantes confederações" avisa Olsson.