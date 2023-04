Ligas Europeias defendem mais receitas para não participantes nas provas da UEFA

As Ligas Europeias de futebol apelaram, esta sexta-feira, para um aumento da distribuição de receitas das competições europeias aos clubes não participantes para 10% do total, que deverá atingir 4,8 mil milhões de euros a partir de 2024/25.

Numa declaração conjunta, divulgada no final da assembleia geral do organismo, em Praga, os membros da associação declararam o compromisso para com "valores sagrados" como "competições abertas", com base no "mérito desportivo", assim como para um "sistema de solidariedade justo e equilibrado".

"O aumento de receitas previsto dos 3,6 mil milhões de euros atuais para 4,8 mil milhões de euros por época, a partir de 2024/25, permite um grande aumento da distribuição de receitas tanto para os clubes participantes como não participantes", disse à agência Lusa o secretário-geral adjunto das Ligas Europeias.

De acordo com Alberto Colombo, "o fortalecimento dos pagamentos solidários" permitirá aos clubes que participam apenas nas competições domésticas serem mais competitivos "no relvado e no mercado de transferências", o que irá contribuir para "aumentar a competitividade tanto nas competições nacionais como internacionais".

O aumento previsto tem por base a "enorme expansão" das competições europeias, que vão passar de 96 para 108 clubes participantes, o que vai motivar uma "explosão de receitas" que "devem ser alocadas exclusivamente aos clubes profissionais para contrabalançar a muito maior distribuição que haverá entre os clubes participantes".

"Temos de evitar que este dinheiro vá parar ao futebol mais amador. Ele tem de ir para os clubes de I Liga que só jogam a nível doméstico. Não estamos contra ninguém, simplesmente estamos a chamar a UEFA à responsabilidade para que não destrua o atual ecossistema do futebol europeu", defendeu Colombo.

De acordo com Jacco Swart, diretor geral das Ligas Europeias, a proposta da associação prevê que os clubes não participantes nas competições europeias passem a receber "750 mil euros por ano", um aumento de 500 mil euros em relação à verba que recebem atualmente.

Ainda segundo a mesma proposta, os atuais "75% das receitas distribuídas pelos participantes descem apenas para 73%", o que, em face do aumento de receitas previsto, representa também um aumento para os clubes participantes.

"Hoje, um clube participante na Liga dos Campeões recebe, em média, 62 milhões de euros. Com a nossa proposta, passará a receber 72 milhões de euros", exemplificou.

As competições europeias de clubes vão sofrer um alargamento a partir da época 2024/25 dos atuais 96 para 108 clubes participantes, com 36 clubes a disputarem cada uma das provas da UEFA: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

A posição conjunta das Ligas Europeias foi assinada na 46.ª assembleia geral do organismo, que se reuniu hoje em Praga.