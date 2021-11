Ligado à promoção de Pedri, está agora de saída no Barcelona

Planes, de 54, ingressou no secretariado técnico do Barça em meados de 2018 como assistente do então secretário técnico, o francês Eric Abidal, quando o clube era presidido por Josep Maria Bartomeu.

Barcelona anunciou a rescisão do contrato com o secretário técnico, Ramón Planes, que tinha contrato até ao verão do próximo ano, e que assumiu funções durante o mandato do ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

As partes "chegaram a um acordo quanto à rescisão do contrato que os unia até 30 de junho de 2022", anunciou o "Barça" em comunicado, especificando que esta rescisão foi feita a pedido do ex-secretário técnico, que acompanhou a chegada ao plantel principal de jovens talentos como Pedri.

"O clube gostaria de agradecer a Ramón Planes pelo seu empenho, profissionalismo e tudo o que contribuiu nos últimos anos, e desejar-lhe boa sorte para o futuro", concluiu o documento.

Planes, de 54, ingressou no secretariado técnico do Barça em meados de 2018 como assistente do então secretário técnico, o francês Eric Abidal, quando o clube era presidido por Josep Maria Bartomeu.

Após a saída de Abidal em 2020, o responsável assumiu o cargo, e o novo presidente dos catalães, Joan Laporta, eleito em março passado, renovou a sua confiança nele.

O anúncio da rescisão ocorre quatro dias antes da primeira partida do novo treinador do clube, o ex-futebolista Xavi Hernández, que substituiu o neerlandês Ronald Koeman, num encontro do campeonato contra o Espanyol, no dérbi da Catalunha.