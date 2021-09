Liga Portugal entre as ligas europeias contra o Mundial a cada dois anos

Num comunicado divulgado hoje, treze ligas europeias, incluindo a portuguesa, mostraram-se contra a ideia da realização do Mundial de futebol a cada dois anos.

A Liga Portugal, e outras doze ligas europeias, estão contra a realização do Mundial a cada dois anos. Após uma reunião em Nyon, esta quinta-feira, os organismos divulgaram um comunicado conjunto em que se mostram contra a ideia.

Além da Liga portuguesa, La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, ligas russa, dinamarquesa, sueca, romena, polaca e suíça também se opõe à realização da competição de dois em dois anos. A English Football League também está contra.

Leia o comunicado:

"O Conselho de Administração das Ligas Europeias reuniu-se hoje em Nyon, Suíça. Nesta ocasião, as Ligas opuseram-se firme e unanimemente a quaisquer propostas para organizar o Campeonato do Mundo da FIFA de dois em dois anos.

As Ligas irão trabalhar em conjunto com as outras partes interessadas para impedir que os órgãos dirigentes do futebol tomem decisões unilaterais que prejudiquem o futebol nacional, que é a base da nossa indústria e da maior importância para os clubes, jogadores e adeptos em toda a Europa e no mundo.

Novas competições, competições renovadas ou competições alargadas para o futebol de clubes e equipas nacionais tanto a nível continental e/ou a nível global não são as soluções para os problemas atuais do nosso jogo num calendário já congestionado.

O calendário de futebol requer, definitivamente, o acordo de todos os interessados e só pode ser o resultado de um equilíbrio subtil entre clubes e seleções nacionais e competições domésticas e internacionais."