Liga Nações: Sete seleções ainda lutam por juntar-se à França

Depois de cinco jornadas da Liga A, apenas os campeões mundiais em título já garantiram um lugar nas meias-finais, em outubro de 2021

Itália, Países Baixos, Polónia, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Espanha vão lutar nos próximos dois dias para se juntar à França na "final four" da segunda edição da Liga das Nações em futebol.

Depois de cinco jornadas da Liga A, apenas os campeões mundiais em título já garantiram um lugar nas meias-finais, em outubro de 2021, e fizeram-no à custa de Portugal, o detentor do cetro, com um triunfo na Luz, no sábado, para o Grupo 3.

Os gauleses têm mais três pontos do que a formação das "quinas" (13 contra 10) e vantagem no confronto direto (0-0 em casa e 1-0 fora), pelo que já são candidatos formais ao único troféu que lhes falta no "museu", após dois Mundiais (1998 e 2018), dois Europeus (1984 e 2000) e duas Taças das Confederações (2001 e 2003).

Do septeto que continua na corrida, apenas holandeses e polacos não dependem em exclusivo de si próprios, num Grupo 1 liderado pela Itália (nove pontos), que defronta, na quarta-feira, a relegada Bósnia-Herzegovina (dois), em Sarajevo.

Em caso de triunfo, os italianos seguem para a fase final, mas, tropeçando, ficam à mercê dos Países Baixos (oito pontos) - finalistas vencidos da edição de 2019 (0-1 com Portugal, no Dragão) -, se empatarem, e da Polónia (sete), perdendo.

Os polacos e os holandeses defrontam-se em Chorzow e só podem qualificar-se em caso de triunfo: se os anfitriões vencerem, apuram-se se a Itália perder, e, se forem os forasteiros a ganhar, chegam às meias-finais se os transalpinos não ganharem.

No Grupo 2, o outro marcado para quarta-feira, as contas são bem mais simples, com a Bélgica (12 pontos), do benfiquista Vertonghen, a necessitar apenas de empatar em Lovaina com a Dinamarca (10), que já bateu em Copenhaga (2-0).

Com a Inglaterra (sete pontos) e a despromovida Islândia (zero) a "cumprirem calendário" em Wembley, os dinamarqueses só chegarão à "final four" em caso de triunfo.

Antes, na terça-feira, decide-se o Grupo 4, no que será o "jogo grande" da ronda: no Estádio Olímpicos de La Cartuja, em Sevilha, defrontam-se a Alemanha (nove pontos) e a Espanha (oito), a campeã mundial de 2010, que está obrigada a vencer os campeões de 2014.

As duas formações empataram no primeiro jogo do agrupamento, em Estugarda, onde os alemães marcaram primeiro, aos 52 minutos, por Timo Werner, e acabaram por ceder a igualdade no fim dos descontos, aos 90+7, quando José Gayà selou o 1-1 final.

No outro jogo do agrupamento, em Lucerna, a Suíça (três pontos) recebe a Ucrânia (seis) e precisa de ganhar para evitar a descida à Liga B, mas não lhe serve triunfar por um golo com dois ou mais sofridos, após o desaire 2-1 em Lviv.

Os ucranianos estão, assim, em vantagem, até porque podem manter-se na Liga A perdendo, se por 3-2, 4-3 ou 5-4.

Quanto ao Grupo 3, com a França (13) já apurada e Portugal (10) com o segundo lugar assegurado, a luta é pela fuga à descida, entre a Croácia (três), que recebe a formação lusa em Split, e a Suécia (três), de viagem a Saint-Denis.

Croatas e suecos estão igualados no confronto direto, pois ambos venceram em casa por 2-1, e somam os dois menos seis golos marcados do que sofridos, com os vice-campeões do Mundo a seguirem no terceiro posto pelos golos marcados (7-13 contra 3-9).

Os primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A seguem para a "final four" da segunda edição, em 06, 07 e 10 de outubro de 2021, enquanto os quartos colocados são relegados para a Liga B, a segunda divisão da prova.