Liga francesa pronuncia-se acerca dos incidentes no Nice-Marselha

Em comunicado, a Liga Francesa de Futebol Profissional informa que convocou Nice e Marselha para uma reunião com vista a definir as consequências para os clubes após os incidentes no jogo de domingo.

Num curto comunicado, a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) informou, na manhã desta segunda-feira, que Nice e Marselha foram convocados para uma reunião na quarta-feira, 25 de agosto, na sequência dos incidentes registados no jogo entre os dois clubes, no domingo.

"Depois dos sérios incidentes no Nice-Marselha, da terceira jornada da Ligue 1, a Comissão Disciplinar da LFP convoca os dois clubes para um reunião na quarta-feira, 25 de agosto", pode ler-se na nota.

Partida entre Nice e Marselha, da terceira ronda da Ligue 1, foi interrompido depois de vários adeptos da equipa da casa invadirem o relvado em fúria com Payet.