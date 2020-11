Liga francesa confirma adiamento e Marselha volta a não jogar antes do FC Porto

O próximo encontro da equipa orientada por André Villas-Boas será mesmo contra os dragões.

O jogo entre Marselha e Nice foi adiado devido ao surto do novo coronavírus no adversário da equipa de André Villas-Boas, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, confirmou esta terça-feira a Liga francesa de futebol.

O organismo representativo dos clubes informou que pelo menos 10 dos 30 jogadores que integram o plantel do Nice, no qual se inclui o internacional português Rony Lopes, tiveram um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

A Liga gauelsa não indicou qualquer data para a realização do jogo da 11.ª jornada do campeonato, no qual a equipa treinada pelo português André Villas-Boas é quarta classificada e o Nice ocupa o oitavo lugar, com menos um ponto.

Na Champions, o Marselha, quarto e último colocado do grupo C, vai receber o FC Porto, segundo, na próxima ronda, a 25 de novembro, após ter perdido no Estádio do Dragão, por 3-0. O líder Manchester City e o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, também integram o grupo.