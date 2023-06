Liga francesa castiga com derrota o Bordéus, que fica na segunda divisão

Atribuída derrota ao Bordéus pela agressão de um adepto a um jogador do Rodez, na 38.º jornada, no jogo em se discutia a subida e a descida

A comissão de disciplina da liga francesa de futebol profissional (LFP) aplicou uma derrota ao Bordéus, pelos incidentes na partida com o Rodez (38.ª jornada), pelo que o clube permanece na Ligue 2.

No jogo em questão discutia-se a subida, pelo Bordéus, e a permanência, pelo Rodez. Quando os visitantes marcaram, um adepto entrou em campo e agrediu um jogador, que teve uma contusão cerebral e foi levado para o hospital. O árbitro deu por terminada a partida e agora surgiu a decisão disciplinar, que já se esperava.

O jogo não será retomado, com a derrota o Bordéus não sobe de divisão, e o Rodez mantém-se na Ligue 2, atirando para o National o Annecy.

O Bordéus começara ainda a época 2023/24 com menos um ponto e com a bancada sul do seu estádio sem público durante duas partidas.

O clube reagiu em comunicado, afirmando tratar-se de uma medida "desproporcionada e incompreensível" e que não respeita a jurisprudência de casos parecidos. O Bordéus vai recorrer.