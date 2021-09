Ligas Europeias contra possibilidade de Mundiais a cada dois anos

O organismo prometeu uma "oposição firme e unânime" contra a possibilidade de um Mundial de dois em dois anos, hipótese levantada recentemente pela FIFA, para resolver os problemas financeiros que surgiram com a pandemia da covid-19.

A Associação das Ligas Europeias de futebol vai opor-se de forma "firme" a qualquer proposta de realização do campeonato do mundo em cada dois anos, anunciou esta quinta-feira o organismo, após uma reunião em Nyon, na Suíça.

"As Ligas estão a trabalhar em conjunto com outras partes interessadas para impedir que os órgãos dirigentes do futebol tomem decisões unilaterais que prejudicam o futebol nacional, que é a base da nossa indústria e de extrema importância para clubes, jogadores e adeptos de toda a Europa e do mundo", lê-se num comunicado da associação, após um encontro do Conselho de Administração, de que faz parte o português Pedro Proença.

"As novas competições, renovadas ou alargadas de futebol de clubes e seleções, tanto a nível continental como mundial, não são a solução para os atuais problemas do nosso futebol num calendário já congestionado", reforçou a Associação das Ligas Europeias.

Além de Proença, presidente da Liga Portugal, o Conselho de Administração é composto por Javier Tebas (LaLiga), Matheu Moreuil (Premier League), Angsar Schwenken (Bundesliga), Luigi Di Siervo (Serie A), Julien Taieb (Liga francesa), Sergey Pryadkin (Liga russa), Claudius Schäfer (Liga suíça, Liga sueca, Liga dinamarquesa e Liga romena) e Marcin Animucki (Liga polaca).