Liga Europa: Spartak, de Rui Vitória, vence Nápoles

Alexander Sobolev bisou no jogo e deu a vitória à equipa russa do treinador português

O Spartak Moscovo, do treinador português Rui Vitória, venceu esta quarta-feira o Nápoles, por 2-1, em jogo a contar pela quinta jornada do Grupo C da Liga Europa. Com o resultado, a equipa russa alcançou a liderança do grupo com os mesmos sete pontos dos italianos (mas em vantagem nos critérios de desempate).

Os golos da vitória foram marcados por Alexander Sobolev (3' e 28'), enquanto Elif Elmas descontou para os italianos no minuto 64.

Leicester e Légia jogam ainda nesta quinta-feira, às 20h00 (de Brasília). Os ingleses têm cinco pontos, enquanto os polacos somam seis. Ambos podem alcançar a liderança do grupo em caso de vitória.

Na próxima jornada, o Nápoles recebe o Leicester City, a 9 de dezembro. O Spartak, por sua vez, visita o Légia Varsóvia, no mesmo dia.