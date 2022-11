Liga espanhola: Real Madrid regressa às vitórias e mantém perseguição ao Barça

O ​​​​​​​ex-FC Porto Éder Militão esteve em destaque no conjunto madrileno, ao marcar pelo segundo jogo consecutivo.

O Real Madrid recebeu e venceu o Cádiz por 2-1, numa partida a contar para a 14ª jornada da liga espanhola.

No Estádio Santiago Bernabéu, Éder Militão abriu o ativo perto do intervalo, aos 40 minutos. Após um cruzamento perfeito da esquerda de Toni Kroos, o internacional brasileiro cabeceou para o fundo das redes de Conan Ledesma e marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois do golo apontado ao Rayo Vallecano na ronda passada.

Na segunda parte, à passagem do minuto 70, Toni Kroos, com um remate fenomenal de fora da área, dilatou a vantagem merengue no encontro. Aos 82", Lucas Pérez, na recarga a duas defesas de Thibaut Courtois, fez o tento de honra do "submarino amarillo".

Com este triunfo, a formação comandada por Carlo Ancelotti passa a somar 35 pontos e mantém a perseguição ao líder Barcelona, que tem 37.