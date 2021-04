Liga espanhola não viu indícios de insultos racistas e o Valência reage

A imagem forte do Valência depois do jogo com o Cádiz

Comunicado do clube espanhol depois de a Liga espanhola não ter visto indícios de racismo para com o jogador Diakhaby.

A Liga Espanhola de Futebol informou não ter encontrado "em nenhum dos meios de comunicação disponíveis" qualquer indício de que o jogador do Cádiz Juan Cala tenha proferido insultos racistas contra Mouctar Diakhaby, do Valência.

O comunicado da LaLiga mereceu já uma resposta por parte do clube che, que manifesta o total apoio ao jogador francês. "Segundo os vídeos e as provas de som disponíveis, a investigação não pode confirmar todas as palavras que Dikhaby escutou ao minuto 28 do jogo Cádiz-Valência. O facto de não se terem encontrado provas não significa que não aconteceu", surge escrito, também em comunicado.

"O nosso objetivo é que haja uma mudança, queremos ver uma resposta adequada a este incidente tão grave, queremos ver um movimento para mudar as regras, as atitudes na hora de fazer frente a este tipo de problemas", continua o Valência, falando de "um episódio sem precedentes no futebol".

"Estamos convencidos que vai servir para impulsionar uma mudança real nas leis. Chegados a este ponto, é necessário continuar a trabalhar com a Liga, com as instituições, com os restantes clubes para assegurar que incidentes racistas não se repitam nunca mais", termina.