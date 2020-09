Liga espanhola arranca com nulo entre Eibar e Celta Vigo

Redação com Lusa

Paulo Oliveira foi titular no centro da defesa do Eibar.

A edição 2020/21 da Liga espanhola arrancou este sábado com um nulo entre Eibar, de Paulo Oliveira e Rafa, e Celta Vigo, num encontro em que a equipa da casa terminou o jogo com menos unidade.

enquanto o lateral esquerdo Rafa foi lançado na partida aos 84 minutos, para o lugar do médio veterano Pedro León.

O Eibar ficou com menos um elemento aos 87 minutos, por expulsão do médio senegalês Pape Diop, mas o resultado manteve-se inalterado até final.

Ainda hoje, o Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, que estiveram recentemente ao serviço da seleção portuguesa, recebe o Athletic Bilbau (17h30 horas de Lisboa) e o Cadiz marca o seu regresso ao primeiro escalão espanhol após 14 anos de ausência em casa frente ao Osasuna (20h00).