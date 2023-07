"Liga dos Campeões? Temos os jogadores e o projeto certo para ganhá-la"

Marco Asensio, médio ofensivo espanhol que reforçou o PSG a custo zero neste mercado, após ter terminado contrato com o Real Madrid, concedeu esta segunda-feira uma entrevista à rádio RMC Sport.

Primeiras impressões: "As minhas primeiras impressões são muito boas. As instalações do PSG são incríveis. Todo o clube recebeu-me muito bem. Tenho uma sensação muito boa e estou ansioso por conhecer o clube, os meus colegas de equipa e por jogar o meu primeiro jogo no Japão [onde a equipa está a estagiar].

Por que razão escolheu o PSG? "Acima de tudo, pelo projeto e pela ambição. E para criar uma equipa. Estou num momento da minha carreira que é realmente muito bom, tinha de tomar uma decisão e queria dar um passo em frente. Acho que este clube é perfeito para fazer tudo isso e ganhar todos os troféus".

Terá de lutar para ser titular: "Sim, mas sobretudo [quero] ser importante para a equipa. Vim para aqui depois de muitos anos no Real Madrid, onde pude ser importante, e o meu próximo desafio aqui é contribuir com coisas para a equipa. Tanto fora como dentro de campo, quero poder dar conselhos, alcançar os objetivos coletivos que temos e incentivar todos a darem o seu melhor".

O que falta ao PSG para ganhar a Liga dos Campeões? "Não creio que falte nada. Temos tudo. A verdade é que é um troféu muito difícil de ganhar. Por vezes é preciso uma série de circunstâncias. Temos os jogadores e o projeto certo. De facto, é difícil, mas penso que o PSG será sempre um candidato à conquista da Liga dos Campeões e este ano vamos tentar ganhá-la".