Liga dos Campeões asiática: Rui Vitória e Pedro Emanuel empatam

O Al Nassr assegurou a passagem à próxima fase da competição. O o Al Ain é o quarto e último do grupo com dois pontos em cinco jogos

Os treinadores portugueses Rui Vitória, Al Nassr, e Pedro Emanuel, Al Ain, viram as suas equipas empatarem os duelos da quinta ronda da Liga dos Campeões asiática, nas deslocações ao Qatar e ao Irão, respetivamente.

Na partida entre o Al Sadd (Qatar) e o Al Nassr (Arábia Saudita), do grupo D, os comandados por Rui Vitória estiveram na frente do marcador quase até ao final do jogo, depois de ficarem em vantagem aos 22 minutos graças ao jovem avançado saudita Khalid Al Ghannam, de 19 anos, mas viram a formação da casa chegar ao empate aos 88, por intermédio do atacante argelino Baghdad Bounedjah.

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição a O JOGO: "Fazemos golos de uma qualidade fabulosa" ENTREVISTA (Parte 1) - Na primeira grande entrevista depois da dobradinha, o treinador campeão falou de futebol jogado sem se desviar das balas, mas reclamando também os méritos que, na sua opinião, ficaram por reconhecer

Já o encontro entre o Sepahan (Irão) e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, também do grupo D terminou com um empate sem golos.

Apesar do empate, o Al Nassr, que lidera o agrupamento com 11 pontos, assegurou a passagem à próxima fase da competição, enquanto o Al Ain é o quarto e último do grupo com apenas dois pontos em cinco partidas.