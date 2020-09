Liga dos Campeões Asiática: Al-Hilal tem 15 jogadores com covid-19 e jogou desfalcado

A Confederação Asiática de Futebol não adiou o encontro com o Shahr Khodor

O Al-Hilal enfrentou o Shahr Khodor na Liga dos Campeões da Ásia privado de 15 jogadores infetados com covid-19, uma vez que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) se recusou a adiar o jogo.

"A AFC não é obrigada a respeitar o atual campeão, mas deve respeitar a concorrência justa e garantir oportunidades justas para os participantes do campeonato", criticou o presidente do clube saudita Al-Hilal, Saud Kariri.

O empate 0-0 frente aos iranianis do Shahr Khodor em Doha passou a ser irrelevante, depois de a AFC ter sido intransigente com o campeão asiático, que sábado anunciou mais 10 testes positivos à pandemia, que se juntaram aos cinco previamente infetados.

Sem o avançado francês Bafétimbi Gomis ou médio italiano Sebastian Giovinco, os sauditas não arriscaram a utilização do "capitão" Sala mal-Faraj - hoje testou negativo - e alinharam sobretudo com juniores, mantendo somente três suplentes no banco, contra os oito do opositor iraniano.

Seis elementos da equipa técnica, liderada por Razvan Lucescu, médica e administrativa também apresentaram resultados positivos para o coronavírus, num clube mergulhado no caos sanitário.

Segundo o presidente do clube, a disseminação do vírus começou em 7 de setembro, durante uma festa para comemorar a vitória no campeonato saudita.

A Liga dos Campeões da Ásia, a competição de clubes mais prestigiada do Continente, foi suspensa em março devido à pandemia, já que a fase de grupos estava apenas a começar.

A final foi adiada de 5 para 19 de dezembro.