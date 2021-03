Liga deu luz verde ao Lázio-Torino e visitantes faltaram por estarem em isolamento

Emblema de Turim já anunciou que vai recorrer aos tribunais para evitarem a derrota administrativa. Caso originou guerra aberta entre Liga e Federação

A Serie A foi esta terça-feira palco de um acontecimento insólito envolvendo o duelo entre Lázio e Torino. Assolado por um surto de covid-19 que já tinha levado ao adiamento do jogo frente ao Sassuolo na última sexta-feira, o plantel do clube de Turim não viajou para Roma por estar obrigado a estar em isolamento até às 23h59 desta terça-feira pelas autoridades de saúde do Piemonte, mas, em reunião extraordinária realizada esta terça-feira, a Liga não aceitou adiar o jogo sob a justificação de não abrir precedentes que possam comprometer o término do campeonato.

Desta forma, o Torino vai ser punido com uma derrota (3-0) por ter faltado ao encontro, mas a direção do clube já anunciou que vai recorrer aos tribunais para forçar a realização do jogo. A seu favor tem a decisão do processo ganho pelo Nápoles anteriormente em condições semelhantes: a equipa de Gennaro Gattuso foi punida com uma derrota contra a Juventus por 3-0 por ter sido impedida de viajar devido a um surto de covid-19, mas o juiz anulou a decisão desportiva e decretou a realização do jogo, que está marcado para 17 de março.

A Federação Italiana também abordou o caso e criticou a decisão da Liga. "Sabíamos há vários dias que o encontro não podia ser realizado face ao protocolo adotado nas competições. A Liga tem de fazer uma séria reflexão e arranjar maneira de encaixar este jogo no calendário", afirmou o presidente Gabriele Gravina.