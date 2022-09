Liga das Nações: Países Baixos na final four e Bélgica sem milagre

Seleção neerlandesa venceu por 1-0 e carimbou a passagem para a fase seguinte.

A seleção dos Países carimbou este domingo a presença na final four da Liga das Nações, depois de vencer em casa a Bélgica, que estava obrigada a vencer por três golos para seguir em frente.

Na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, Virgil van Dijk, assistido por Cody Gakpo, apontou o golo da "Laranja Mecânica" aos 73 minutos. Com este triunfo, a seleção orientada por Louis van Gaal chegou aos 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate. Já a turma belga terminou com 10 pontos.

O País de Gales fechou a participação com apenas um ponto e desce de divisão na prova. A equipa galesa recebeu a Polónia neste domingo e foi derrotada por um golo sem resposta, apontado Swiderski ao minuto 58. Com sete pontos, os polacos ficaram no terceiro lugar do grupo.