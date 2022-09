Liga das Nações: jogo entre Roménia e Bósnia marcado por confusão

Partida esteve interrompida. Acabou com a descida da seleção romena.

O jogo entre Roménia e Bósnia, da Liga das Nações, foi interrompido no primeiro minuto, quando os adeptos romenos invadiram a caixa de segurança dos bósnios. Além de insultos, recordando o tempo de dependência sérvia, os locais provocaram rixas fora do estádio, levando à intervenção da polícia.

No Grupo 3 da Liga B, a Finlândia venceu no Montenegro por 2-0, respondendo à Roménia, que ganhava desde cedo à Bósnia, para atirar os romenos para a Liga C. Tudo ficou mais fácil para a Finlândia pela expulsão de Tomasevic aos 17" e os golos aos 47" e 53" desfizeram as dúvidas.

A Roménia bateu a Bósnia, já promovida, marcando aos 38". Dzeko respondeu, mas Puscas (73" e 86") e Ratiu (79) deram um triunfo agridoce.