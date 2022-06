Liga das Nações: Itália vence Hungria e assume liderança

A Itália parecia ter o jogo resolvido ao intervalo, altura em que vencia por 2-0, graças aos golos de Nicolo Barella e de Lorenzo Pellegrini

A Alemanha não conseguiu vingar a derrota (2-0) frente à Inglaterra no Euro'2020 de futebol, ao empatar 1-1 na receção à seleção inglesa, em que Harry Kane marcou o 50.º golo com a camisola dos três leões.

No outro jogo do grupo, a Itália venceu a Hungria 2-1, assumindo a liderança, com quatro pontos, seguida da seleção magiar, com três, pelo triunfo na primeira jornada sobre a Inglaterra, da Alemanha, com dois, e da seleção inglesa, com um.

A Itália parecia ter o jogo resolvido ao intervalo, altura em que vencia por 2-0, graças aos golos de Nicolo Barella e de Lorenzo Pellegrini, aos 30 e 45 minutos, respetivamente, mas algum relaxamento na segunda parte e um autogolo do central da Roma Gianluca Mancini, aos 61, colocaram a seleção magiar dentro da discussão do resultado e a ameaçar o empate, que não chegaria.